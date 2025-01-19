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IFFHS оценил уровень КПЛ ниже чемпионатов Азербайджана, Армении и Беларуси

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IFFHS оценил уровень КПЛ ниже чемпионатов Азербайджана, Армении и Беларуси ©ФК "Астана"

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов 2024 года, передают Vesti.kz

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов 2024 года, передают Vesti.kz

Первое место заняла итальянская Серия А (1992 очка), следом расположилась испанская Примера (1885), тройку замкнула АПЛ (1871). В топ-10 также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

Чемпионат Казахстана занял в этом рейтинге 86-е место. Российская Премьер-Лига заняла 73-е место. Выше чемпионата Казахстана оказались азербайджанская лига (36-е место), украинская (38), армянская (46), белорусская (59) и грузинская (70). 

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Казахстана золотые медали завоевал алматинский "Кайрат". 

КПЛ Футбол Премьер-лига России

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