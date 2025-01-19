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В России рассказали, продаст ли "Зенит" Алипа

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В России рассказали, продаст ли "Зенит" Алипа ©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип стал одним из основных футболистов "Зенита" и его нынешняя игра может привести к уходу одного из конкурентов в обороне, передают Vesti.kz

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Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип стал одним из основных футболистов "Зенита" и его нынешняя игра может привести к уходу одного из конкурентов в обороне, передают Vesti.kz

В российских СМИ оценили роль казахстанца в "Зените" и объяснили, почему он не покинет клуб в ближайшее время. 

"У Родригао больше нет тактической значимости: Нино и Эракович не слабее в продвижении, Алип предпочтительнее из-за рабочей левой ноги и статуса нелегионера, Дркушич не уступает бразильцу в борьбе и выигрышнее из-за возраста, здоровья и резкости.

Нуралы Алип выиграл конкуренцию у Эраковича, прибавил в продвижени, в перспективе важный тактический элемент благодаря рабочей левой ноге и помощник при проблемах с лимитом", - отмечается в аналитическом материале Sports.ru. 

В сезоне 2024/25 в РПЛ Алип провел 12 матчей и забил один гол. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до июня 2028 года. 

 

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