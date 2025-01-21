Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 14:14
 

Анчелотти "пригласили" в новый клуб: тренер уходит из "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Анчелотти "пригласили" в новый клуб: тренер уходит из "Реала" ©ФК "Реал" Мадрид

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оказался в центре трансферных слухов. По информации журналиста DAZN Орацио Аккомандо, римская "Рома" активно работает над тем, чтобы пригласить итальянского специалиста уже летом, передают Vesti.kz

Поделиться

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оказался в центре трансферных слухов. По информации журналиста DAZN Орацио Аккомандо, римская "Рома" активно работает над тем, чтобы пригласить итальянского специалиста уже летом, передают Vesti.kz

Анчелотти провел восемь лет своей карьеры в "Роме" как игрок, сыграв 227 матчей, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами. Однако на тренерском мостике "волков" он пока не работал. 

Нынешний тренер "Ромы" Клаудио Раньери ранее объявил, что завершит тренерскую карьеру по окончании сезона. В связи с этим руководство клуба активно ищет нового наставника и видит в Анчелотти идеального кандидата.


Несмотря на то, что контракт Анчелотти с "Реалом" рассчитан до 2026 года, СМИ сообщили, что 65-летний специалист может покинуть клуб следующим летом.  

Для "Ромы" это стало бы настоящей удачей: Анчелотти - один из самых титулованных тренеров в истории футбола и единственный, кто пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Убедить его вернуться в Серию А будет непросто, но руководство "Ромы" готово приложить максимум усилий.  


Ситуация становится еще интереснее на фоне тренерских перестановок в римском клубе.

В этом сезоне "Рома" уже дважды меняла тренеров: Даниэле Де Росси и Иван Юрич покинули свои посты из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент команду возглавляет Раньери, но будущее команды остается неопределенным.  

Если "Роме" удастся убедить Анчелотти, это станет не только громким событием для клуба, но и важным шагом в возвращении команды на вершину итальянского футбола. Пока переговоры продолжаются, остается только ждать, оправдаются ли амбиции римского клуба.


Напомним, что итальянца в "Реале" может заменить немецкий специалист Юрген Клопп, работавший ранее с английским "Ливерпулем". 

Кроме того, источники утверждают, что список потенциальных преемников уже готов. В него входят такие имена, как Унаи Эмери, Андони Ираола, Жозе Моуриньо и Хаби Алонсо. Однако Клопп остается главным фаворитом.

Анчелотти Карло Реал Мадрид Италия Футбол

Реклама

Живи спортом!