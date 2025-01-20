"Реал" решил заменить Анчелотти на Клоппа

Мадридский "Реал" может оказаться на пороге больших перемен, так как позиции Карло Анчелотти на посту главного тренера оказались под угрозой. По информации испанских СМИ, руководство клуба рассматривает несколько вариантов для его замены, и главным кандидатом называют Юргена Клоппа, передают Vesti.kz.

Немецкий специалист, ранее работавший с "Ливерпулем", сейчас занимает должность генерального футбольного директора "Ред Булл". Несмотря на это, болельщики "Реала" и эксперты считают, что именно он способен вдохнуть новую жизнь в игру мадридской команды.

Сомнения в работе Анчелотти усилились после разгромного поражения от "Барселоны" в Суперкубке Испании со счетом 2:5.

Из-за чего поднимается вопрос о его кадровых решениях, которые, по мнению критиков, не соответствуют уровню "галактикос".

Хотя клуб официально не подтверждал возможную отставку Анчелотти, источники утверждают, что список потенциальных преемников уже готов. В него входят такие имена, как Унаи Эмери, Андони Ираола, Жозе Моуриньо и Хаби Алонсо. Однако Клопп остается главным фаворитом.

Интересно, что "Реал" уже пытался пригласить Клоппа несколько лет назад, до того как он возглавил "Ливерпуль". Тогда немец предпочел принять вызов английской премьер-лиги.

Сейчас его имя снова активно обсуждается, особенно на фоне неудач "Реала". Пока мадридское руководство не спешит с окончательными решениями, ситуация остается напряженной.

Однако, в ближайшие недели уже станет ясно, увидит ли футбольный мир Клоппа у руля мадридского гранда или "галактикос" продолжат искать спасение под руководством других кандидатов.

Напомним, что немецкий тренер возглавлял "Майнц", дортмундскую "Боруссию" и "Ливерпуль".

В английском клубе он работал с 2015 по 2024 год, за это время приведя команду к победам в Лиге чемпионов, АПЛ и ряду других турниров.