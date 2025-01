Гвардиола догнал Венгера и угрожает рекорду Фергюсона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола повторил рекорд бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера, передают Vesti.kz.

По информации Squawka, теперь у испанского специалиста также 13 матчей, в которых его команда забивала как минимум шесть мячей.

Рекорд английской премьер-лиги принадлежит Алексу Фергюсону, который с "Манчестер Юнайтед" выиграл 14 игр с разницей в шесть мячей.

Most times a manager has seen his side score 6+ goals in a Premier League game in the competition’s history:



◎ 14 - Sir Alex Ferguson

◎ 13 - Arsene Wenger

◉ 13 - Pep Guardiola



Pep is coming for another Fergie record. 👀 pic.twitter.com/SzS2fqL0uR