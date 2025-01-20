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Больше 20 матчей на выбор! Расписание ТВ-трансляций Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе

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Больше 20 матчей на выбор! Расписание ТВ-трансляций Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе ©IG/championsleague

Почти шесть недель футбольные болельщики скучали по еврокубковым баталиям. И вот, наконец, перерыв завершается. Уже на этой неделе зрителей ждет большое количество матчей в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, какие матчи казахстанцы смогут посмотреть в прямом эфире по ТВ.

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Почти шесть недель футбольные болельщики скучали по еврокубковым баталиям. И вот, наконец, перерыв завершается. Уже на этой неделе зрителей ждет большое количество матчей в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, какие матчи казахстанцы смогут посмотреть в прямом эфире по ТВ.

Мы уже поведали вам про особенности нового формата проведения еврокубков. К примеру, впервые за 57 лет матчи Лиги чемпионов пройдут в январе. И еще никогда в истории в этот месяц не проходило так много еврокубковых игр. По сути, мы станем свидетелями исторического события!


Вторник, 21 января. Семь матчей в эфире, ЛЧ и ЛЕ

Уже завтра, 21 января, на казахстанских телеканалах можно будет посмотреть семь матчей в прямом эфире. В сетке телеканала Qazsport будет игра Лиги Европы между "Галатасараем" и киевским "Динамо" (трансляция начнется в 20:50), а также матчи Лиги чемпионов "Монако" - "Астон Вилла" (22:35) и "Бенфика" - "Барселона" (00:50).

Две трансляции ждут любителей футбола на телеканале Q League. Это матчи Лиги чемпионов "Аталанта" - "Штурм" (22:30) и "Брюгге" - "Ювентус" (00:45).

На телеканале Q Arena покажут матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Лилль" (00:45), а на Qazaqstan - еще одну встречу турнира между "Атлетико" и "Байером" (00:50).


Среда, 22 января. Семь матчей в эфире, ЛЧ и ЛЕ

Примерно такая же богатая программа ждет телезрителей и вечером-ночью в среду. На Qazsport покажут игру Лиги Европы "Бешикташ" - "Атлетик" (20:30), а затем две встречи Лиги чемпионов: "РБ Лейпциг" - "Спортинг" (22:35) и ПСЖ - "Манчестер Сити" (00:50).

На Q League запланированы две трансляции с матчами Лиги чемпионов: "Шахтер Донецк" - "Брест" (22:30) и "Арсенал" - "Динамо Загреб" (00:45).

Встречу "Фейеноорд" - "Бавария" вам предложит телеканал Q Arena (00:45), а на Qazaqstan можно будет посмотреть игру "Реал Мадрид" - "РБ Зальцбург" (00:50).


Четверг, 23 января. Семь матчей ЛЕ в эфире

В этот день болельщиков ждут только матчи в рамках Лиги Европы. На Qazsport будут две трансляции: "Порту" - "Олимпиакос" (22:35) и "Манчестер Юнайтед" - "Рейнджерс" (сначала на сайте, а в эфир зайдут с начала второго тайма - в 01:30).

Две игры покажет телеканал Q League. Это противостояния "Хоффенхайм" - "Тоттенхэм" (22:35) и РФШ - "Аякс" (00:50).

Столько же матчей вас ждут на телеканале Q Arena: "АЗ Алкмаар" - "Рома" (22:35) и "Юнион" - "Брага" (00:50).

Еще одну ночную игру покажет телеканал Qazaqstan. Это будет матч между "Лацио" и "Реалом Сосьедад" (00:50).


Как видите, на этой неделе казахстанские телеканалы покажут 21 еврокубковых матчей в прямом эфире (по семь во вторник, среду и четверг). Среди них 12 игр Лиги чемпионов и девять встреч Лиги Европы.

Восемь трансляций будет на Qazsport, шесть - на Q League, четыре на Q Arena, три - на Qazaqstan.

С нетерпением ждем матчей! И заранее всем приятного просмотра!

Футбол Лига чемпионов Лига Европы Телеканал QazSport Динамо Киев Монако ФК Барселона Ювентус Ливерпуль Атлетико Мадрид Байер Бешикташ ФК РБ Лейпциг ПСЖ Манчестер Сити Шахтер Донецк Арсенал Бавария Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Тоттенхэм

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