Голевым триллером и камбэком обернулся матч киевского "Динамо" в Лиге Европы

Турецкий "Галатасарай" сыграл вничью с киевским "Динамо" в матче общего этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 3:3. Хозяева поля к середине первого тайма вели со счетом 2:0. отличились Давинсон Санчес (6 минута) и Абдулкерим Бардакчи (21).

К концу первой половины киевляне сократили отставание благодаря голу Владислава Ваната.

В дебюте второго тайма Виктор Осимхен (53) с пенальти восстановил преимущество "Галатасарая" в два мяча.

Впрочем, вышедший на замену Андрей Ярмоленко спас "Динамо" от поражения. Украинский вингер отличился на 68 и 81 минуте.

"Галатасарай" набрал 13 очков и занимает пятое место в таблице общего этапа. Это позволяет турецкому клубу напрямую выйти в 1/8 финала. "Динамо" с одним баллом замыкает таблицу (36 место).

В следующем туре, который будет сыгран 31 января "Галатасарай" встретится на выезде с нидерландским "Аяксом". "Динамо" сыграет домашний матч с латвийским клубом РФШ.