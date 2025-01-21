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Мбаппе объяснил провальный старт в "Реале"

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Мбаппе объяснил провальный старт в "Реале" ©ФК "Реал"

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал о причинах неудачного старта в новой команде, сообщают Vesti.kz.

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Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал о причинах неудачного старта в новой команде, сообщают Vesti.kz.

По словам нападающего, ему мешал переизбыток мыслей - он слишком много анализировал происходящее на поле, из-за чего не мог расслабиться и показать свой максимум.

"Моя проблема в том, что в первых матчах я слишком много думал - куда двигаться, в какой зоне находиться, как адаптироваться… А когда ты слишком много думаешь, ты не можешь играть хорошо", - приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Несмотря на это, Мбаппе постепенно обрел уверенность и улучшил свои результаты. В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и сделав три результативные передачи.

Контракт звезды с "Реалом" действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.

Ранее, Мбаппе выступал за ПСЖ, контракт с которым у него завершился по окончании сезона-2023/24.

Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбол Испания Ла Лига

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