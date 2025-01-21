Стали известны планы Мбаппе по сборной Франции

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился своим отношением к сборной Франции, сообщают Vesti.kz. Напомним, в ноябре 2024 года нападающий не получил вызова в национальную команду на игры Лиги наций.

"У меня нет никаких проблем со сборной Франции. Не могу дождаться, когда вернусь в нее в марте. Моя любовь к Франции не изменилась, я хочу помочь своей стране пройти квалификацию (на чемпионат мира)", - приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

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В текущем сезоне Мбаппе провел 29 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав три результативные передачи. Контракт нападающего с мадридским "Реалом" действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость звезды оценивается в 160 миллионов евро.

Напомним, сборная Франции сыграет в отборе на ЧМ-2026 либо в группе D с Украиной, Исландией и Азербайджаном или в группе L с Чехией, Черногорией, Фарерскими островами и Гибралтаром.

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