Обидчик Мбаппе прибыл в клуб КПЛ

Казахстанский голкипер Александр Мокин прибыл в расположение кызылординского "Кайсара", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Опытный голкипер проходит просмотр в "Кайсаре". На вечерней тренировке присоединился экс-игрок сборной Казахстана, опытный кипер Александр Мокин. Восьмикратный чемпион Казахстана готов показать свою физическую форму на учебно-тренировочных сборах", - гласит сообщение клуба Кызылорды.

43-летний голкипер в 2024 году выступал в первой лиге за актауский "Каспий".

В его карьере также были "Астана", "Шахтер", "Тобол", "Ордабасы", "Достык" и "Женис". В составе сборной Казахстана Мокин сыграл 22 матча. В марте 2021 года Мокин в матче за национальную команду в рамках отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции отбил пенальти, который исполнял звездный Килиан Мбаппе.