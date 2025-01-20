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Обидчик Мбаппе прибыл в клуб КПЛ

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Обидчик Мбаппе прибыл в клуб КПЛ ©Depositphotos.com/m.iacobucci.tiscali.it

Казахстанский голкипер Александр Мокин прибыл в расположение кызылординского "Кайсара", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Казахстанский голкипер Александр Мокин прибыл в расположение кызылординского "Кайсара", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Опытный голкипер проходит просмотр в "Кайсаре". На вечерней тренировке присоединился экс-игрок сборной Казахстана, опытный кипер Александр Мокин. Восьмикратный чемпион Казахстана готов показать свою физическую форму на учебно-тренировочных сборах", - гласит сообщение клуба Кызылорды.


43-летний голкипер в 2024 году выступал в первой лиге за актауский "Каспий".

В его карьере также были "Астана", "Шахтер", "Тобол", "Ордабасы", "Достык" и "Женис". В составе сборной Казахстана Мокин сыграл 22 матча. В марте 2021 года Мокин в матче за национальную команду в рамках отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции отбил пенальти, который исполнял звездный Килиан Мбаппе.


Мбаппе Килиан Сборная РК по футболу Франция Кайсар ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбол

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