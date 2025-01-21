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"Бавария" сорвала громкий трансфер в "Реал". Известны подробности

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"Бавария" сорвала громкий трансфер в "Реал". Известны подробности ©/x.com/FCBayern

Фланговый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис вероятно подпишет новый контракт с клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга.

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Фланговый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис вероятно подпишет новый контракт с клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга.

Как утверждает источник, новое соглашение с канадским футболистом будет действовать до лета 2030 года.

Действующий контракт Дэвиса истекает в 2025 году, однако мюнхенский клуб сумел убедить игрока продлить сотрудничество, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала".

В текущем сезоне Альфонсо уже провел 23 матча, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. "Бавария" вновь доказывает свою способность удерживать ключевых игроков в борьбе за лидерство на европейской арене.

По данным Transfermarkt 24-летний Дэвис оценивается в 50 миллионов евро.


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