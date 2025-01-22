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"Астана" предложила 930 миллионов за защитника из Европы

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"Астана" предложила 930 миллионов за защитника из Европы ©ФК "Астана"

Стало известно об интересе "Астаны" к кенийскому защитнику польского клуба "Ракув" Эрику Оума, передают Vesti.kz.

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Стало известно об интересе "Астаны" к кенийскому защитнику польского клуба "Ракув" Эрику Оума, передают Vesti.kz.

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По информации Transferfeed, Оума привлек интерес нескольких клубов, в том числе "Астаны".

Отмечается, что казахстанский клуб предложил за защитника 1,7 миллиона евро (931,6 миллиона тенге). Однако "Ракув" требует за своего игрока не менее 2,5 миллионов евро. Последующие запросы были отклонены польской стороной.


Оума выступает за польскую команду с прошлого года, когда был куплен у шведского клуба "АИК" за 700 тысяч евро. Его нынешний контракт с "Ракувом" действует до 31 декабря 2026-го с опцией возможного продления еще на два года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 850 тысяч евро.

В карьере 28-летнего кенийца также были шведский "Васалундс", албанский "Кастриоти", грузинский "Колхети-1913" и кенийский "Гор Махиа".

С 2016 года вызывается в сборную своей страны.

Проиграли конкуренцию на рынке? Зачем "Астана" собрала казахстанских ветеранов

В межсезонье "Астана" определилась с будущим защитников сборной Казахстана, а также объявила об уходе ганского полузащитника Барнса Осея.

Между тем казахстанский полузащитник Арман Кенесов присоединился к сборам столичного клуба в Дубае (ОАЭ).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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