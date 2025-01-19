Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 18:25
 

"Астана" объявила об уходе легионера

  Комментарии

Поделиться
"Астана" объявила об уходе легионера ©ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" после завершения срока контракта покинул ганский полузащитник Барнс Осей, сообщаютVesti.kz

Поделиться

Футбольный клуб "Астана" после завершения срока контракта покинул ганский полузащитник Барнс Осей, сообщаютVesti.kz

Столичный клуб уже приступил к первым сборам в этом году, которые проходят в ОАЭ. 

"Футбольный клуб „Астана“ по истечению срока контракта покидает Барнс Осей. Хавбек присоединился к столичному клубу в феврале 2024 года. Вместе с командой он пробился в общий этап Лиги конференций УЕФА и завоевал Кубок лиги Казахстана. Всего за „Астану“ он сыграл 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. Мы благодарим Барнса за время проведенное в команде и желаем удачи в будущем!", — пишет пресс-служба столичного клуба.

Также на протяжении карьеры Барнс Осей выступал за португальские "Пасуш де Феррейра", "Униан Мадейра", "Ароку" и "Академику" (Коимбра), а также кипрский "Неа Саламина" и грузинское "Динамо" (Тбилиси). 

Ранее "Астану" официально покинули Александр Заруцкий, Исламбек Куат и Тимур Досмагамбетов. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Астана ФК КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!