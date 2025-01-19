"Астана" объявила об уходе легионера
Футбольный клуб "Астана" после завершения срока контракта покинул ганский полузащитник Барнс Осей, сообщаютVesti.kz.
Футбольный клуб "Астана" после завершения срока контракта покинул ганский полузащитник Барнс Осей, сообщаютVesti.kz.
Столичный клуб уже приступил к первым сборам в этом году, которые проходят в ОАЭ.
"Футбольный клуб „Астана“ по истечению срока контракта покидает Барнс Осей. Хавбек присоединился к столичному клубу в феврале 2024 года. Вместе с командой он пробился в общий этап Лиги конференций УЕФА и завоевал Кубок лиги Казахстана. Всего за „Астану“ он сыграл 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. Мы благодарим Барнса за время проведенное в команде и желаем удачи в будущем!", — пишет пресс-служба столичного клуба.
Также на протяжении карьеры Барнс Осей выступал за португальские "Пасуш де Феррейра", "Униан Мадейра", "Ароку" и "Академику" (Коимбра), а также кипрский "Неа Саламина" и грузинское "Динамо" (Тбилиси).
Ранее "Астану" официально покинули Александр Заруцкий, Исламбек Куат и Тимур Досмагамбетов.
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