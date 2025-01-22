Отказ "Актобе" и слухи о Турции: Покатилов объяснил свой выбор

Вратарь сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов рассказал о переходе в азербайджанский "Сабах", а также других вариантах карьеры, передают Vesti.kz.

- Стас, в первую очередь расскажите о переходе в "Сабах". Как появился вариант с клубом?

- Можно сказать, что весь декабрь и начало января я вел переговоры. Сначала были разговоры с "Актобе", но там не сложилось по причине того, что главный тренер предпочел другого вратаря. Уже чуть позже руководство "Сабаха" вышло на меня, и я начал вести с ними переговоры. Примерно за неделю мы пришли к общему пониманию и приняли решение о сотрудничестве, - рассказал он в интервью Sport+.

- Ранее были слухи об интересе к вам со стороны клубов из чемпионатов Турции и Литвы. Почему ваш выбор пал именно на Азербайджан?

- Если честно, то впервые от вас узнал, что был такой интерес.

- В СМИ пишут, что "Сабах" вас арендовал? Получается, что у вас есть действующий контраст с "Тоболом"?

- Нет, у меня закончился контракт с "Тоболом", и я перешел в "Сабах" в статусе свободного агента.

- Зимой была информация, что "Кайрат" хотел вас вернуть к себе. Были ли переговоры с алматинским клубом?

- Никто со мной не связывался и не звонил. Я не вел переговоры с "Кайратом".

Напомним, что Покатилов является воспитанником уральского "Акжайыка". Также защищал цвета "Актобе", "Кайрата" и карагандинского "Шахтера".

"Сабах" - серебряный (2022/23) и бронзовый призер (2023/24) азербайджанской премьер-лиги.