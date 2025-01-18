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"Астана" сделала заявление о футболисте сборной Казахстана

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"Астана" сделала заявление о футболисте сборной Казахстана ©instagram.com/fca.astana

"Астана" объявила о том, что полузащитник сборной Казахстана Арман Кенесов присоединился к сборам столичного клуба в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

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"Астана" объявила о том, что полузащитник сборной Казахстана Арман Кенесов присоединился к сборам столичного клуба в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Сегодня, 18 января, астанчане также сообщили, что у Кенесова родилась дочь.


Последние несколько сезонов Кенесов провел в "Актобе", в составе которого выиграл серебро и бронзу КПЛ (2022, 2023).

В 2024 году сыграл за "красно-белых" 29 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

В разное время играл за кызылординский "Кайсар", "СКА-Хабаровск" и павлодарский "Иртыш", воспитанником которого он является.

Ранее стало известно, что "Астана" определилась с будущим защитников сборной Казахстана, а также откажется от африканского легионера, на позицию которого будет искать новичка.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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