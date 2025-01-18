"Астана" сделала заявление о футболисте сборной Казахстана

"Астана" объявила о том, что полузащитник сборной Казахстана Арман Кенесов присоединился к сборам столичного клуба в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Сегодня, 18 января, астанчане также сообщили, что у Кенесова родилась дочь.

Последние несколько сезонов Кенесов провел в "Актобе", в составе которого выиграл серебро и бронзу КПЛ (2022, 2023).

В 2024 году сыграл за "красно-белых" 29 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

В разное время играл за кызылординский "Кайсар", "СКА-Хабаровск" и павлодарский "Иртыш", воспитанником которого он является.

Ранее стало известно, что "Астана" определилась с будущим защитников сборной Казахстана, а также откажется от африканского легионера, на позицию которого будет искать новичка.