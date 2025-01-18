Футболист сборной Казахстана стал отцом

"Астана" сообщила радостную новость по поводу футболиста сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.

В семье Кенесова родилась дочь, с чем клуб поздравил полузащитника и его супругу Илану.

24-летний хавбек предыдущие несколько сезонов провел в "Актобе". В составе "красно-белых" выиграл серебро и бронзу КПЛ (2022, 2023).

Также в его карьере были кызылординский "Кайсар", "СКА-Хабаровск" и павлодарский "Иртыш", воспитанником которого он является.

Выступал за сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года. А с 2023 года начал привлекаться в основную национальную команду.