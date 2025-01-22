Клуб из Португалии предложил 240 миллионов за футболиста сборной Казахстана

Полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков может продолжить карьеру в Португалии, сообщают Vesti.kz.

По информации Legalbet.kz, 25-летний футболист попал в сферу интересов "Боавишты".

Отмечается, что португальский клуб направил "Тоболу" предложение по аренде игрока с опцией дальнейшего выкупа за 450 тысяч евро (240 миллионов тенге).

Между тем, на "Боавишту" наложен трансферный бан.

"Поэтому вероятность перехода туда Ислама Чеснокова не очень большая. Правда, стоит отметить, что их предложение заключалось в аренде с последующим выкупом. Возможно, здесь имеются какие-то лазейки", - пишет телеграм-канал "Серый CARDINAL".

Напомним, Чесноков выступает за "Тобол" с февраля 2023 года. В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги он сыграл за костанайцев 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.

Соглашение нападающего с "Тоболом" рассчитано до 31 октября 2025. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

После 18 туров чемпионата Португалии "Боавишта" с 12 очками идет на 18-й строчке в турнирной таблице.