"Актобе" подписал новичка из РПЛ за 380 миллионов
©ФК "Актобе"
Сербский защитник Неманья Анджелкович подписал контракт с "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Сербский защитник Неманья Анджелкович подписал контракт с "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
27-летний игрок будет выступать на позиции центрального защитника.
Последним клубом Анджелковича был российский клуб "Химки". Он провел за команду 11 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
Текущая трансферная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро (380 миллионов тенге).
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