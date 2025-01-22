"Актобе" подписал новичка из РПЛ за 380 миллионов

Сербский защитник Неманья Анджелкович подписал контракт с "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

27-летний игрок будет выступать на позиции центрального защитника.

Последним клубом Анджелковича был российский клуб "Химки". Он провел за команду 11 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Текущая трансферная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро (380 миллионов тенге).