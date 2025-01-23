ПСЖ за 4 минуты сделал камбэк с 0:2 и обыграл "Ман Сити" в Лиге чемпионов

ПСЖ обыграл "Манчестер Сити" в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Парк-де-Пренс" завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

При этом, парижане проигрывали 0:2, пропустив в дебюте второго тайма на 50 и 53 минуте. Отличились Джек Грилиш и Эрлинг Холанд.

На 56 минуте Усман Дембеле сократил отставание, а на 60 Брэдли Барколя сравнял счет.

На 78 минуте хозяева впервые в матче вышли вперед благодаря Жоау Невешу. На 93 минуте Гонсалу Рамуш принес победу французскому клубу.