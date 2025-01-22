"Наполи" нашел замену Хвиче за 50 миллионов евро. Таланту 20 лет

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в Италии. В услугах 20-летнего аргентинца заинтересован "Наполи", сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, "Наполи" предложил 50 миллионов евро с учетом бонусов за переход вингера "красных дьяволов".

Однако в "Манчестер Юнайтед" считают, что их футболист стоит больше, и требуют увеличить сумму.

Отмечается, что главный тренер неаполитанцев Антонио Конте очень хочет заполучить аргентинца в свою команду и давит на руководство итальянского клуба, требуя завершить сделку.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, ранее "Наполи" лишился своего лидера Хвичи Кварацхелии, который перешел в "Пари Сен-Жермен". Сумма трансфера составила 70 миллионов евро.