"Ман Сити" вылетел? Определились 9 из 12 неудачников Лиги чемпионов

Перед заключительным, восьмым туром общего этапа Лиги чемпионов стали известны девять клубов, которые покинут турнир в текущем розыгрыше, сообщают Vesti.kz.

На данный момент это команды, занимающие с 28 по 36 место.

В их числе: "Болонья" (Италия), "Спарта" Пр (Чехия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Жирона2 (Испания), "Црвена Звезда" (Сербия), "Штурм" (Австрия), "Зальцбург" (Австрия), "Слован" (Чехия), "Янг Бойз" (Швейцария).

Отметим, что английский "Манчестер Сити" близок к вылету по итогам общего этапа. "Горожане" набрали восемь очков и идут на 25 месте. Именно с этой позиции начинается отсечка неудачников розыгрыша. Еще два клуба занимают 26 и 27 место - загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

В последнем туре, который будет сыгран в ночь с 29 на 30 января "Манчестер Сити" будет принимать на своем поле "Брюгге", у которого на три очка больше чем у англичан. При этом, бельгийский клуб еще не оформил выход в плей-офф.