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Спасение "Реала"? Стали известны 18 участников плей-офф Лиги чемпионов

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Спасение "Реала"? Стали известны 18 участников плей-офф Лиги чемпионов ©x.com/realmadrid

По итогам седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 стали известны 18 клубов, вышедших в плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz

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По итогам седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 стали известны 18 клубов, вышедших в плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz

Два клуба, "Ливерпуль" (Англия) и "Барселона" (Испания) заранее гарантировали себе выход в 1/8 финала.

Еще 16 клубов обеспечили себе участием в плей-офф. Ими стали: "Арсенал" (Англия), "Интер" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Милан" (Италия), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия), "Астон Вилла" (Англия), "Монако" (Франция), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Лилль" (Франция), "Брест" (Франция), "Боруссия" Д (Германия), "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия) и "Селтик" (Шотландия). Окончательное распределение состоится по итогам заключительного восьмого тура, который пройдет в ночь с 29 на 30 января.

Отметим, что ранее определились девять из 12 неудачников текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В их число может попасть "Манчестер Сити", который располагается в зоне вылета.

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