"Реал" потерял Винисиуса. Известны причины
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор пропустит матч последнего тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор пропустит матч последнего тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Бразильский футбоилст не сможет выйти на поле в игре против французского "Бреста" 29 января из-за дисквалификации. Причина - перебор желтых карточек.
Последнее предупреждение Винисиус получил в поединке седьмого тура против "Зальцбурга", где на 42-й минуте арбитр предъявил ему уже третью карточку в этом розыгрыше турнира.
В этой встрече "Реал" победил со счетом 5:1, а Винисиус оформил дубль на 55-й и 77-й минуте.
Отметим, что в матче с австрийским клубом бразилец забил свой 100-й мяч за "Реал".
🔓 HITO DESBLOQUEADO: Superar los 💯 goles ✅— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 22, 2025
🌟 @ViniJr pic.twitter.com/JVoBJeqBPK
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