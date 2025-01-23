"Реал" потерял Винисиуса. Известны причины

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор пропустит матч последнего тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Бразильский футбоилст не сможет выйти на поле в игре против французского "Бреста" 29 января из-за дисквалификации. Причина - перебор желтых карточек.

Последнее предупреждение Винисиус получил в поединке седьмого тура против "Зальцбурга", где на 42-й минуте арбитр предъявил ему уже третью карточку в этом розыгрыше турнира.

В этой встрече "Реал" победил со счетом 5:1, а Винисиус оформил дубль на 55-й и 77-й минуте.

Отметим, что в матче с австрийским клубом бразилец забил свой 100-й мяч за "Реал".