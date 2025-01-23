Искусственный интеллект предсказал судьбу "Реала" в Лиге чемпионов
Аналитики авторитетной статистической платформы Opta рассчитали шансы "Реала" на попадание в топ-8 Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Аналитики авторитетной статистической платформы Opta рассчитали шансы "Реала" на попадание в топ-8 Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
По данным аналитиков шансы мадридского "Реала" занять место в восьмерке лучших команд Лиги чемпионов УЕФА крайне малы.
Несмотря на разгром "Ред Булла Зальцбург" (5:1) в седьмом туре, вероятность попадания "сливочных" в топ-8 составляет всего 2,9 процента.
У "Реала" 12 очков в семи играх. Мадридский клуб находится на 16-й строчке и перед решающим матчем против "Бреста". Игра пройдет 29 января.
Отметим, что в матче с "Брестом" мадридскому клубу не сможет помочь Винисиус Жуниор, но "Реал" должен набирать очки, если хочет продолжить борьбу за трофей.
Спасение "Реала"? Стали известны 18 участников плей-офф Лиги чемпионов
🏁 @RealMadrid 5-1 @RedBullSalzburg— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 22, 2025
⚽ 23' @RodrygoGoes
⚽ 34' @RodrygoGoes
⚽ 48' @KMbappe
⚽ 55' @ViniJr
⚽ 77' @ViniJr
⚽ 85' Bidstrup pic.twitter.com/xEBTTTrV5e
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