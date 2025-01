Снова травма? Рыбакина сделала заявление после вылета с Australian Open-2025

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№7) прокомментировала свое состояние после поражения в 1/8 финала Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

В напряженном поединке казахстанская спортсменка уступила американке Мэдисон Киз в трех сетах (3:6, 6:1, 3:6), завершив свое выступление на турнире в Мельбурне. На пресс-конференции седьмая ракетка мира призналась, что сейчас ее первоочередная задача - восстановиться и справиться с травмой.

