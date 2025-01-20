Рыбакина объяснила сенсацию с разгромом на Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№7) поделилась своими эмоциями после поражения от 14-й ракетки мира из США Мэдисон Киз в 1/8 финала Australian Open, передают Vesti.kz.

Казахстанка первый и третий сет уступила со счетом 3:6, тогда как во втором сумела разгромить американку - 6:1.

"Конечно, это не тот результат, на который я рассчитывала. Это был очень сложный матч, у меня было несколько возможностей в свою пользу, но что есть, то есть, мне нужно еще больше работать. Думаю, в третьей партии, когда я подавала, у меня был шанс повести 2:0, но в итоге счет стал 1:1. Дальше уже все стало сложнее, но я думаю, что если бы я вела 2:0, все было бы по-другому, это помогло бы мне продолжать играть иначе",- цитирует казахстанку puntodebreak.com.

Также она высказалась о своем физическом состоянии:

"Вчера у меня был целый день на восстановление, а также некоторые процедуры, так что в этом матче я могу сказать, что чувствовала себя лучше, чем в предыдущем, к счастью. Однако сейчас, когда матч закончился, я признаю, что чувствую некоторую боль. Реальность такова, что мне нужно время на отдых, я должна немного восстановиться, а затем продолжить работу".

Ранее свою игру оценила Мэдисон Киз. В четвертьфинале, 21 января, американка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№27), которая в 1/8 финала победила россиянку Веронику Кудерметову (№75) - 6:4, 6:1.

В личном противостоянии Рыбакина - Киз вперед вырвалась представительница США - 3:2.

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