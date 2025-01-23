Казахстан примет новый турнир World Boxing. Подробности
Организация World Boxing представила официальный календарь соревнований на 2025 год, сообщают Vesti.kz.
Организация World Boxing представила официальный календарь соревнований на 2025 год, сообщают Vesti.kz.
В числе запланированных турниров объявлено о проведении Кубка мира, который включает в себя несколько этапов. Второй этап, состоится в Казахстане с 30 июня по 7 июля.
Всего будет три этапа в рамках которых лучшие представители мужских и женских сборных будут сражаться за очки. Первый этап пройдет в Бразилии с 30 марта по 7 апреля, а третий с 21 по 27 июля. Место пока не определено.
Финальные соревнования пройдут в Индии с 15 по 22 ноября.
Кроме того, стало известно, что чемпионат мира 2025 года среди взрослых пройдет в Великобритании с 4 по 14 сентября.
Отметим, ранее казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом новой организации World Boxing, созданной в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении.
Реклама