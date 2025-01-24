Громкой сенсацией обернулся бой казахстанского бойца с 10-0 в топовой лиге

Казахстанский боец ММА Самат Мамедов (10-1) неудачно дебютировал в известном тайском промоушене ONE Championship. 26-летний спортсмен потерпел первое поражение в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником экс-звезды лиги OCTAGON на турнире ONE 170 в Бангкоке (Таиланд) был 25-летний швейцарец Морис Абеви (9-1). Бой, рассчитанный на три раунда и проходивший в промежуточном весе до 79,8 килограмма, завершился победой Абеви.

В первом же раунде Морис продемонстрировал свое превосходство, нанеся несколько мощных ударов, а затем добив оппонента в партере. Мамедов сдался под градом атак противника.

Для Мамедова это первое поражение в карьере. До этого он выиграл все десять поединков на профи-уровне.

Что касается Абеви, то он провел свой четвертый бой под эгидой ONE. Теперь его победная серия составляет три успешных поединка.

Напомним, что до этого боя Мамедов являлся бойцом с одним из самых впечатляющих профессиональных рекордов в Казахстане. Но теперь он покинул этот список непобежденных.

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