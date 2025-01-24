В "Барсе" решили избавиться от экс-игрока "Ман Сити" и нашли ему замену

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ферран Торрес может продолжить карьеру в другом клубе, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Милан" в последний момент обратился к каталонцам по трансферу Феррана Торреса. Итальянская команда предлагает за форварда 15 миллионов евро. Однако главным камнем преткновения остается сам игрок, который не собирается покидать команду.

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Несмотря на то, что Ферран Торрес не является бесспорным игроком в стартовом составе Ханса-Дитера Флика, он чувствует себя комфортно в "Барселоне" и верит, что все еще может изменить свою ситуацию и играть более ведущую роль во второй половине сезона. Бывший игрок "Манчестер Сити" ясно дал понять окружающим, что его приоритетом остается продолжение карьеры в столице Каталонии, но настойчивость "Милана" и позиция клуба могут заставить его изменить свое мнение.

При этом Флик уже дал добро на уход Феррана Торреса. Немецкий тренер считает, что команде необходимы некоторые корректировки и что, если вингер решит уйти, его продажа высвободит зарплату для подписания новых игроков на другие позиции. Спортивный директор "сине-гранатовых" Деку уже начал переговоры с "Миланом".

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"Барселона" оценивает Феррана Торреса в 25 миллионам евро, поэтому первоначальные 15 миллионов, предложенные итальянцами, считаются недостаточными. Однако есть оптимизм, что сделку можно закрыть, если "Милан" выдвинет свое предложение и игрок согласится на переход.

Тем временем "Барселона" уже работает над возможными заменами, если уход Феррана Торреса будет окончательно подтвержден. "Сине-гранатовые" изучают кандидатуры Лероя Сане ("Бавария") и Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед").

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