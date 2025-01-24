"Тобол" уступил в контрольном матче на сборах
"Тобол" провел товарищеский матч на сборах в Турции. Костанайскому клубу противостоял косовский "Балкани", передают Vesti.kz.
"Тобол" провел товарищеский матч на сборах в Турции. Костанайскому клубу противостоял косовский "Балкани", передают Vesti.kz.
Казахстанская команда проиграла со счетом 0:1.
Игру у костанайцев начинали Устименко, Бакытжанов, Ерланов, Миладинович, Зуев, Калмырза, Галым, Жумашев, Эль-Мессауди, Энен, Руй Кошта.
На второй тайм вышли Бусурманов, Асранкулов, Пап-Альюн, Божко, Жагоров, Мосиашвили, Усенов, Борибаев, Чесноков, Оспангали, Сигневич.
Буря вокруг Чеснокова. "Тобол" станет слабее в будущем сезоне КПЛ?
Ранее стало известно, что "Тобол" увел у "Актобе" легионера за 216 миллионов и объявил о подписании.
Еще был подписан защитник сборной Казахстана Темирлан Ерланов.
Между тем одного из лидеров "Тобола" Ислама Чеснокова отправляют в шотландский "Хартс", в Британии сделали заявление по этому трансферу.
Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.
Реклама