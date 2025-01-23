Клуб КПЛ объявил о трансфере защитника сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Темирлан Ерланов официально стал игроком "Тобола", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайцев.

Экс-игрок "Ордабасы", "Востока" и "Актобе" уже выступал в составе "Тобола". Впервые Ерланов защищал цвета костанайцев в 2020 году, где за время своего пребывания в команде он проявил себя как один из ключевых игроков. Его вклад помог "Тоболу" завоевать серебро чемпионата.

В КПЛ Темирлан принял участие в 220 играх, забил 20 голов и отдал восемь голевых передач.

Отметим, в составе сборной Казахстана новичок "Тобола" провел 20 матчей и забил один гол. По данным Transfermarkt его стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

Напомним, Ерланов покинул "Ордабасы" по истечении контракта.