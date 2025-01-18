Футболист сборной Казахстана остался без клуба
"Ордабасы" объявил об уходе защитника сборной Казахстана по футболу Темирлана Ерланова в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.
"Ордабасы" объявил об уходе защитника сборной Казахстана по футболу Темирлана Ерланова в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.
За шымкентский клуб он сыграл 157 матчей и забил 16 голов.
В его карьере также были "Актобе", костанайский "Тобол" и устькаменогорский "Восток".
С 2019 года вызывается в национальную команду своей страны.
"Ордабасы" стал четвертым в таблице КПЛ-2024.
В межсезонье шымкентцы новым главным тренером команды назначили Андрея Мартина из Молдовы. Еще подписали защитника сборной Молдовы Виктора Мудрака и вратаря этой национальной команды Дмитрия Челядника.
Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.
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