"Елимай" не удержал победу в матче с "Пахтакором"

Футбольный клуб "Елимай" из Семей провел контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" на сборах в Турции, передают Vesti.kz.

Первыми счет открыли казахстанцы усилиями сербского нападающего Фейсала Мулича, убежавшего от защитников и точно пробившего в дальний угол ворот. Однако впоследствии соперник отыгрался. В итоге, ничья - 1:1.

"Елимай" занял шестое место в таблице КПЛ-2024.

Ранее новичок казахстанского клуба Евгений Березкин получил тяжелую травму колена и выбыл из строя минимум на полгода.

Также сообщалось, что "зеленые" купили защитника за 80 миллионов.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.