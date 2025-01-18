"Елимай" не удержал победу в матче с "Пахтакором"
©instagram.com/fc_elimai
Футбольный клуб "Елимай" из Семей провел контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" на сборах в Турции, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Елимай" из Семей провел контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" на сборах в Турции, передают Vesti.kz.
Первыми счет открыли казахстанцы усилиями сербского нападающего Фейсала Мулича, убежавшего от защитников и точно пробившего в дальний угол ворот. Однако впоследствии соперник отыгрался. В итоге, ничья - 1:1.
"Елимай" занял шестое место в таблице КПЛ-2024.
Ранее новичок казахстанского клуба Евгений Березкин получил тяжелую травму колена и выбыл из строя минимум на полгода.
Также сообщалось, что "зеленые" купили защитника за 80 миллионов.
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