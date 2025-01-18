"Ордабасы" объявил о подписании вратаря сборной Молдовы

"Ордабасы" объявил о контракте вратарем сборной Молдовы Дмитрием Челядником. При этом детали соглашения не разглашаются, передают Vesti.kz.

Последним его клубом был тираспольский "Шериф". На родине также играл за "Петрокуб", "Динамо-Авто", "Дачию" и "Сперанцу" (Крихана Веке).

"Ордабасы" стал первым зарубежным клубом в его карьере.

Ранее "Ордабасы" усилил свой состав защитником сборной Молдовы Виктором Мудраком.

В декабре шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы.

Также в расположение "Ордабасы" прибыл экс-игрок "Фенербахче".

Еще стал известен бюджет южан на 2025 год.

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