Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 18:24
 

"Ордабасы" объявил о подписании вратаря сборной Молдовы

  Комментарии

Поделиться
"Ордабасы" объявил о подписании вратаря сборной Молдовы ©instagram.com/fc__ordabasy

"Ордабасы" объявил о контракте вратарем сборной Молдовы Дмитрием Челядником. При этом детали соглашения не разглашаются, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Ордабасы" объявил о контракте вратарем сборной Молдовы Дмитрием Челядником. При этом детали соглашения не разглашаются, передают Vesti.kz.

Последним его клубом был тираспольский "Шериф". На родине также играл за "Петрокуб", "Динамо-Авто", "Дачию" и "Сперанцу" (Крихана Веке).

"Ордабасы" стал первым зарубежным клубом в его карьере.


Ранее "Ордабасы" усилил свой состав защитником сборной Молдовы Виктором Мудраком. 

В декабре шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы. 

Также в расположение "Ордабасы" прибыл экс-игрок "Фенербахче".

Еще стал известен бюджет южан на 2025 год.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбол Ордабасы ФК

Реклама

Живи спортом!