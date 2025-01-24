"Барселона" собралась увести игрока у "Реала"

19-летний центральный защитник "Борнмута" Дин Хейсен становится все более востребованным в Европе, сообщают Vesti.kz.

Недавно сообщалось об интересе мадридского "Реала", а теперь, по данным Barca Universal со ссылкой на The Sun Football, за прогрессом испанца нидерландского происхождения следит и "Барселона".

В текущем сезоне АПЛ Хейсен провел 16 матчей и успел отличиться двумя забитыми мячами. Его уверенная игра и способность быть полезным у чужих ворот привлекают внимание ведущих клубов.

Летом 2023 года "Борнмут" выкупил талантливого защитника у "Ювентуса" за 15,2 миллиона евро. На данный момент, согласно Transfermarkt, стоимость игрока выросла до 18 миллионов евро.