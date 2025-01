"Барселона" решила судьбу звезды. Игрок не нравился тренеру

Уругвайский защитник Рональд Араухо прибыл в штаб-квартиру "Барселоны", чтобы подписать новый контракт с клубом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение будет продлено до июня 2031 года. Нынешнее было рассчитано до 2026 года.

🔵🔴👋🏻 Ronald Araujo arrives at Barça headquarters to sign his new contract at the club, as revealed yesterday.



The contract will be valid until June 2031. pic.twitter.com/DPPpMLpRRX