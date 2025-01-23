"Барселона" решила судьбу звезды. Игрок не нравился тренеру

Уругвайский защитник Рональд Араухо прибыл в штаб-квартиру "Барселоны", чтобы подписать новый контракт с клубом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение будет продлено до июня 2031 года. Нынешнее было рассчитано до 2026 года.

🔵🔴👋🏻 Ronald Araujo arrives at Barça headquarters to sign his new contract at the club, as revealed yesterday.



The contract will be valid until June 2031. pic.twitter.com/DPPpMLpRRX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025

Напомним, что Араухо определенное время не играл из-за травмы, а когда восстановился, главный тренер Ханс-Дитер Флик не жаловал игрока, отдавая предпочтение другим. Но в результате вынужденной ротации из-за травм других футболистов немецкий специалист вернул в состав уругвайца.

При этом сообщалось, что руководство "Барселоны" не желало расставаться с Араухо, являющимся одним из любимчиков болельщиков клуба.

Между тем в игроке были заинтересованы туринский "Ювентус" и лондонский "Арсенал", но, как видно, "сине-гранатовые" решили сохранить звездного защитника в составе на долгое время.

В карьере Араухо также были уругвайские "Бостон Ривер" и "Уракан".