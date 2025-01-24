Гвардиола признал ошибку: она стоила "Ман Сити" 40 миллиардов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что продажа Хулиана Альвареса стала одной из самых больших ошибок его клуба за последние годы. Летом 2024 года "горожане" продали аргентинского нападающего в мадридский "Атлетико" за 75 миллионов евро (40 миллиардов тенге), однако его отсутствие до сих пор ощущается в команде, а сам игрок блистает в стане "матрасников", передают Vesti.kz.

По данным Fichajes, Гвардиола с сожалением наблюдает за тем, как Альварес демонстрирует выдающуюся форму под руководством Диего Симеоне. Аргентинец стал важнейшим элементом атакующей линии "Атлетико", его вклад позволил "матрасникам" стать претендентами на победу во всех турнирах, а его игра вызывает восхищение у болельщиков и специалистов.

За текущий сезон Альварес провел 31 матч, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Одним из его ярких достижений стало завершение 11-матчевой победной серии "Байера".

В Мадриде Альварес быстро адаптировался к испанскому футболу, став ключевой фигурой в построениях Симеоне и завоевав статус лидера атаки.

Тем временем в "Манчестер Сити" продолжают сожалеть об уходе игрока. Гвардиола признал, что недооценил влияние Альвареса на игру команды. Несмотря на финансовую выгоду от сделки, потеря такого нападающего серьезно сказалась на глубине состава и атакующем потенциале "горожан".

Отметим, что аргентинец был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, что подтверждено на официальном сайте УЕФА.

Нападающий "Атлетико" блеснул в матче 7-го тура группового этапа против "Байера", оформив дубль и обеспечив команде Диего Симеоне волевую победу со счетом 2:1.

В голосовании за звание лучшего игрока недели Альварес опередил таких звезд, как Винисиус Жуниор из мадридского "Реала", Рафинья из "Барселоны" и Люк де Йонг из ПСВ.

На данный момент после семи туров общего этапа Лиги чемпионов "Атлетико" набрал 15 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице.