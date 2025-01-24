Известный казахстанский тренер выступил с обращением

Главный тренер "Иртыша" Кайрат Нурдаулетов посредством соцсетей обратился к футбольным болельщикам, передают Vesti.kz.

"Как считаете, важнее результат или содержание?", - говорится в его сообщении в Instagram.

Нурдаулетов принял "Иртыш" в межсезонье. Также сообщалось, что он вел переговоры с туркестанским "Тураном", однако стороны не достигли соглашения.

Нурдаулетов играл за "Иртыш" в период 2002-2004 годов, а в 2002-м был признан лучшим полузащитником чемпионата страны.

Еще он защищал цвета таких команд, как "ЦСКА-Кайрат", "Есиль-Богатырь", "Кайрат", "Тобол", "Астана", "Кайсар". Являлся капитаном сборной Казахстана.

В качестве тренера работал в "Астане", "Мактаарале", "Жетысу" и национальной сборной.

Напомним, что в мае 2020 года павлодарская команда снялась с розыгрыша чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем. В сентябре 2022-го ее официально признали банкротом. В 2023-м клуб возродили, а с сезона-2024 он начал выступать во второй лиге. Выиграв чемпионат, получил повышение в первую лигу.