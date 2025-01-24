Обратного пути нет. Мосты сожжены - Магомед Адиев

Бывший главный тренер "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал, возможно ли возвращение нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Соболева в московский "Спартак", передают Vesti.kz.

- Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены, – рассказал Адиев в интервью "РБ Спорт".

- Его не примут назад?

- Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров. Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать… Мне кажется, что, как правило, это не работает.

Соболев перешел в "Зенит" в августе 2024 года. В чемпионате России он провел 11 матчей за "сине-бело-голубых" и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Адиев на данный момент находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был "Ахмат", который он покинул в сентябре 2024 года. До отставки грозненская команда занимала предпоследнее место в таблице РПЛ, а серия без побед во всех турнирах длилась больше месяца.

До "Ахмата" Адиев возглавлял сборную Казахстана, в которой его сменил другой российский специалист Станислав Черчесов.

В это межсезонье слухи отправляли Адиева в "Актобе", но они не подтвердились.