Объявлен трансфер нападающего сборной Казахстана

Футбольный клуб "Актобе" объявил о контракте с нападающим сборной Казахстана Оралханом Омиртаевым, передают Vesti.kz.

При этом детали соглашения не разглашаются, хотя ранее сообщалось, что оно будет рассчитано до конца года.

Отмечается, что игрок благодаря своей скорости и физической форме смог доказать, что будет полезен команде.

Омиртаев уже отметился голом за "красно-белых" в товарищеском матче с болгарским "Локомотивом".

"Актобе" подписал новичка из РПЛ за 380 миллионов

В предыдущем сезоне Омиртаев играл за белорусские команды "Слуцк" и БАТЭ, с шестью мячами он стал лучшим бомбардиром борисовского клуба.

На родине Оралхан играл за "Атырау", "Акжайык", "Шахтер", "Тобол", "Шахтер-Булат", национальные команды до 17, 18, 19 и 21 года.

С 2018 по 2021 год вызывался в основную сборную Казахстана.

Между тем появилась информация, что один из нападающих "Актобе" может быть продан в зарубежный клуб.

В то же время "красно-белые" продлили контракт с нигерийским полузащитником Уче Агбо.

"Тобол" увел у "Актобе" легионера за 216 миллионов и объявил о подписании