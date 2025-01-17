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Зарубежный клуб решил выкупить форварда "Актобе"

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Зарубежный клуб решил выкупить форварда "Актобе" ©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" Дорни Ромеро может быть продан в один из клубов Южной Америки, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Актобе" Дорни Ромеро может быть продан в один из клубов Южной Америки, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, по нему один из клубов Боливии уже сделал официальное предложение. Обе стороны пока изучают финансовые аспекты.


Ромеро перешел в "Актобе" в начале прошлого года. До этого играл за боливийские "Олвейс Реди", "Реал Санта-Крус", мексиканский "Венадос", доминиканские "Сибао", "Сибао Атлетико" и "Дельфинес дель Эсте".

С 2019 года выступает за сборную Доминиканской Республики.

Контракт игрока с "Актобе" действует до 31 декабря 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро. 

В минувшем сезоне он провел за казахстанскую команду 31 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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