Гвардиола рассказал о главной проблеме Абдукодира Хусанова

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трех новых игроках, присоединившихся к команде в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Состав "горожан" пополнили бразильский защитник Витор Рейс (из "Палмейраса"), узбекский защитник Абдукодир Хусанов (из "Ланса") и египетский нападающий Омар Мармуш (из "Айнтрахта").

"Витор [Рейс] молод, у него яркая индивидуальность, ему нужно время. [Абдукодир] Хусанов уже освоился, потому что он играл во французской лиге, имея дело с жесткими и быстрыми игроками. Но, конечно, он не очень хорошо говорит по-английски, не то что по-французски. Так что общение с ним будет одной из ситуаций, с которой нам придется иметь дело. Что касается Мармуша, то я думаю, он быстро адаптируется...", - цитирует Гвардиолу City Xtra.

Напомним, что Хусанов перешел в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" 20 января за 40 миллионов евро, подписав контракт до 2029 года.

Гвардиола уже принял решение по узбекскому таланту перед матчем с "Челси".

Еще испанский специалист признал ошибку, стоившую "Манчестер Сити" 40 миллиардов. И задумал переманить в свою команду звезду "Барселоны".

"Манчестер Сити" передумал покупать новую звезду