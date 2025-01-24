Гвардиола рассказал о главной проблеме Абдукодира Хусанова
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трех новых игроках, присоединившихся к команде в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о трех новых игроках, присоединившихся к команде в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.
Состав "горожан" пополнили бразильский защитник Витор Рейс (из "Палмейраса"), узбекский защитник Абдукодир Хусанов (из "Ланса") и египетский нападающий Омар Мармуш (из "Айнтрахта").
"Витор [Рейс] молод, у него яркая индивидуальность, ему нужно время.
[Абдукодир] Хусанов уже освоился, потому что он играл во французской лиге, имея дело с жесткими и быстрыми игроками. Но, конечно, он не очень хорошо говорит по-английски, не то что по-французски. Так что общение с ним будет одной из ситуаций, с которой нам придется иметь дело.
Что касается Мармуша, то я думаю, он быстро адаптируется...", - цитирует Гвардиолу City Xtra.
Напомним, что Хусанов перешел в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" 20 января за 40 миллионов евро, подписав контракт до 2029 года.
Гвардиола уже принял решение по узбекскому таланту перед матчем с "Челси".
Еще испанский специалист признал ошибку, стоившую "Манчестер Сити" 40 миллиардов. И задумал переманить в свою команду звезду "Барселоны".
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