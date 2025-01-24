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ПСЖ решил переманить игрока "Ливерпуля" за 50 миллионов

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ПСЖ решил переманить игрока "Ливерпуля" за 50 миллионов ©Depositphotos.com/rarrarorro

"Ливерпуль" рискует потерять Ибраима Конате, на которого нацелился "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

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"Ливерпуль" рискует потерять Ибраима Конате, на которого нацелился "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

Как сообщает Anfield Watch, парижский клуб планирует воспользоваться ситуацией вокруг французского защитника. Контракт Конате с "Ливерпулем" истекает в 2026 году, но переговоры о его продлении до сих пор не начались, что ставит под сомнение будущее игрока в клубе.

ПСЖ намерен сделать предложение уже этим летом, когда у "Ливерпуля" может не остаться иного выбора, кроме как выслушать потенциальных покупателей. Для "красных" летний трансфер станет последней возможностью заработать значительную сумму, иначе через год Конате сможет подписать предварительное соглашение с любой иностранной командой.


Сложности для мерсисайдцев усугубляются: у Вирджила ван Дейка также заканчивается контракт, а Джо Гомес в 2024 году чуть было не покинул клуб. В такой ситуации "Ливерпулю" придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить ключевого защитника.

ПСЖ, в свою очередь, видит в этом идеальный шанс усилить состав и оставить "Ливерпуль" перед сложным выбором.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конате в 50 миллионов евро.

Ранее ПСЖ усилил свою атаку нападающим сборной Грузии Хвичей Кварацхелией.

Между тем "Наполи" выбрал преемника для Кварацхелии. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33-22 44
4 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
6 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
7 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 22 8 10 4 35-30 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17 Вулверхэмптон Уондерерс 22 4 4 14 32-51 16
18 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6

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