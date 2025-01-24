ПСЖ решил переманить игрока "Ливерпуля" за 50 миллионов

"Ливерпуль" рискует потерять Ибраима Конате, на которого нацелился "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

Как сообщает Anfield Watch, парижский клуб планирует воспользоваться ситуацией вокруг французского защитника. Контракт Конате с "Ливерпулем" истекает в 2026 году, но переговоры о его продлении до сих пор не начались, что ставит под сомнение будущее игрока в клубе.

ПСЖ намерен сделать предложение уже этим летом, когда у "Ливерпуля" может не остаться иного выбора, кроме как выслушать потенциальных покупателей. Для "красных" летний трансфер станет последней возможностью заработать значительную сумму, иначе через год Конате сможет подписать предварительное соглашение с любой иностранной командой.

Сложности для мерсисайдцев усугубляются: у Вирджила ван Дейка также заканчивается контракт, а Джо Гомес в 2024 году чуть было не покинул клуб. В такой ситуации "Ливерпулю" придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить ключевого защитника.

ПСЖ, в свою очередь, видит в этом идеальный шанс усилить состав и оставить "Ливерпуль" перед сложным выбором.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конате в 50 миллионов евро.

Ранее ПСЖ усилил свою атаку нападающим сборной Грузии Хвичей Кварацхелией.

Между тем "Наполи" выбрал преемника для Кварацхелии.