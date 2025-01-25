"Кайрат" принял решение по Сатпаеву перед сбором в Турции

Нападающий юношеской сборной Казахстан Дастап Сатпаев в составе основной команды "Кайрата" отправился на УТС в Турцию, сообщают Vesti.kz.

Алматинский клуб проведет первый зарубежный сбор в этом году и проведет серию контрольных матчей в Турции. В состав "Кайрата" в том числе включен 16-летний Дастан Сатпаев, которого связывают с переходом в лондонский "Челси".

Второй сбор "Кайрата" состоится с 25 января по 15 февраля в Турции.

Ранее Сатпаев отличился на сборе "Кайрата" в матче против "Дордоя" из Кыргызстана.

В ноябре Сатпаев прошел просмотр в "Челси" и произвел впечатление на тренерский штаб лондонского клуба.

Казахстанец признавался самым ценным игроком QJ League и дебютировал за основной состав "Кайрата", приняв участие в разгромной победе над "Акжайыком" (9:0) в матче Кубка лиги, а также сыграл пять матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге.