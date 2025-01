Сделано заявление о переходе казахстанца в "Челси" за рекордную сумму

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил перехода казахстанского футболиста Дастана Сатпаева в "Челси" из "Кайрата", а также уточнил детали контракта, передают Vesti.kz.

🔵🇰🇿 Chelsea have agreed deal to sign 2008 born talent Dastan Satpaev from Kazakhstan.



Transfer fee worth €4m package add-ons included from Kairat Almaty.



Record transfer for Kazakhstan league as Dastan will join Chelsea on a 5 year deal plus 1 year option when he turns 18. pic.twitter.com/OrZNaGnGDI