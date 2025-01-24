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Громкой сенсацией обернулся матч "Аякса" в Лиге Европы

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Громкой сенсацией обернулся матч "Аякса" в Лиге Европы ©x.com/AFCAjax

Латвийский РФШ в матче общего этапа Лиги Европы обыграл на своем поле амстердамский "Аякс", сообщают Vesti.kz.

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Латвийский РФШ в матче общего этапа Лиги Европы обыграл на своем поле амстердамский "Аякс", сообщают Vesti.kz.

Громкая сенсация в Риге состоялась благодаря голу Адама Мархиева на 78 минуте.

Латвийский клуб одержал первую победу на общем этапе турнира. Команда набрала пять очков и занимает 30 место в таблице, потеряв шансы на выход в плей-офф.

У "Аякса" десять баллов и 16 место, что позволяет амстердамцам сыграть в стыковых матчах.

В заключительном восьмом туре "Аякс" примет на своем поле турецкий "Галатасарай", а РФШ сыграет в гостях с киевским "Динамо".

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