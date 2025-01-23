Дастан Сатпаев переходит в "Челси": 16-летний талант забил победный гол

Чемпион КПЛ-2024 алматинский "Кайрат" обыграл в контрольном матче бишкекский "Дордой", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Встреча на тренировочной базе алматинцев завершилась со счетом 3:1 в пользу "желто-черных".

Примечательно, что клуб из Кыргызстана первым вышел вперед после гола Суйунтбека Мамыралиева, который отличился на девятой минуте.

На 11-й Жоао Пауло сравнял счет. Развязка в этой игре наступила в концовке матча. На 84-й минуте Дастан Сатпаев, вывел алматинцев вперед, а спустя минуту португальский новичок "Кайрата" Жоржиньо установил окончательный результат.

Отметим, что 16-летний Сатпаев готовится к переходу в "Челси".

Добавим, что "Дордой" является самом титулованным клубом чемпионата Кыргызстана, 13 раз выиграв национальное первенство.