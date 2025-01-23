"Елимай" ушел от поражения в матче с косовским клубом

Футбольный клуб "Елимай" из Семея провел товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником выступила косовская команда "Гиляни", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. "Елимай" был в роли отыгрывающейся стороны, а ответный гол в свой актив занес Иван Свиридов.

Ранее в другой контрольной игре "Елимай" не удержал победу над "Пахтакором".

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Также сообщалось, что за 80 миллионов был куплен сербский футболист, а один из новичков клуба получил тяжелую травму колена и выбыл из строя минимум на полгода.

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