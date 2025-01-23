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Казахстанские тренеры не хотят работать в клубе КПЛ

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Казахстанские тренеры не хотят работать в клубе КПЛ ©ФК "Туран"

"Туран" по-прежнему не определился с кандидатурой главного тренера, это в том числе связано с отказом некоторых претендентов на пост, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

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"Туран" по-прежнему не определился с кандидатурой главного тренера, это в том числе связано с отказом некоторых претендентов на пост, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

В межсезонье "Туран" выходил сразу на двух молодых казахстанских специалистов. Клуб обращался к Кайрату Нурдаулетову и Али Алиеву, которые ранее покинули "Жетысу" и "Кызылжар" соответственно. 

Оба тренера ответили отказом. Вероятно, это связано с туманными перспективами "Турана", который ограничен в ресурсах и ведет довольно пассивную селекцию перед стартом нового сезона. 

В прошлом сезоне туркестанцы с трудом сохранили место в высшем дивизионе, заняв 12-е место. После чего клуб покинул главный тренер Ринат Алюетов. 

В последние недели с "Тураном" связывают бывшего тренера "Атырау" Виталия Жуковского, однако подтверждение этой информации по-прежнему нет. 

Добавим, что упомянутый Нурдаулетов уже возглавил клуб первой лиги "Иртыш". Что касается Алиева, экс-тренер "Кызылжара" на данный момент рассматривает другие предложения.

Туран ФК КПЛ Футбол

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