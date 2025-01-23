Клуб КПЛ провел жесткую чистку состава

Футбольный клуб "Кайсар" объявил об уходе некоторых ключевых игроков, передают Vesti.kz.

Речь идет о белорусских игроках Руслане Юденкове, Василие Совпеле и Шохназаре Норбекове из Узбекистана.

Ранее Юденков в интервью Legalbet.kz рассказал следующее:

"Сейчас все непонятно. Говорят - будут без легионеров играть. Мы ждем 23 января - там, вроде, решится. Деньги не отдали. Зачем тогда меня и других игроков не из Казахстана на сборы дергали? Неизвестно. Думали, все будет хорошо. Мы тут работаем с 6 января. Может, все хорошо будет. Надеемся".

Юденков в прошлом сезоне провел 25 матчей за кызылординский клуб во всех турнирах, забил пять мячей и отдал один ассист.

Совпель занес в свой актив четыре гола и две результативные передачи в 24 играх.

Норбеков оформил "1+4" по итогам 26 матчей.

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