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КПЛ
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Клуб КПЛ провел жесткую чистку состава

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Клуб КПЛ провел жесткую чистку состава ©пресс-служба "Кайсара"

Футбольный клуб "Кайсар" объявил об уходе некоторых ключевых игроков, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Кайсар" объявил об уходе некоторых ключевых игроков, передают Vesti.kz.

Речь идет о белорусских игроках Руслане Юденкове, Василие Совпеле и Шохназаре Норбекове из Узбекистана.

Ранее Юденков в интервью Legalbet.kz рассказал следующее:

"Сейчас все непонятно. Говорят - будут без легионеров играть. Мы ждем 23 января - там, вроде, решится. Деньги не отдали. Зачем тогда меня и других игроков не из Казахстана на сборы дергали? Неизвестно. Думали, все будет хорошо. Мы тут работаем с 6 января. Может, все хорошо будет. Надеемся".


Юденков в прошлом сезоне провел 25 матчей за кызылординский клуб во всех турнирах, забил пять мячей и отдал один ассист.

Совпель занес в свой актив четыре гола и две результативные передачи в 24 играх.

Норбеков оформил "1+4" по итогам 26 матчей.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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